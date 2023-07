Der DAX hat den Kursrutsch vom Donnerstag auch am Freitag weiter fortgeführt und ist im Tagestief bei 15.456 Punkten gelandet. In der Folge konnte der DAX wieder ansteigen und mit einer bullischen Tageskerze bei 15.618 Punkten aus dem Handel gehen. Im Tageshoch wurden am Freitag noch 15.661 Punkte erreicht. Damit lag der DAX noch deutlich unter dem Widerstand bei 15.700 Punkten. Sollte der DAX weiter ansteigen können und den Widerstand bei 15.700 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...