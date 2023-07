Nel DIC Asset Mutares - Aktien, die heute reagieren könnten. Auf Meldungen, die erst am Freitag Abend - DIC Asset - respektive am Samstag - bei Nel und Mutares - veröffentlicht wurden. Worum geht's? Angefangen hatte DIC Asset am Freitag Abend mit einer gemischten Botschaft: FFO-Prognose wegen erhöhter Zinszahlungen zusammengestrichen, erwartete Managementfee-Erlöse kräftig zusammengestrichen, aber wenigstens die Brückenfinanzierung konnte bis zum 31.07.2024 prolongiert werden und auf "nur noch" 200 Mio EUR reduziert werden. Bei Nel gab es einen Geldregen vom US-Verteidigungsministerium zur Weiterentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...