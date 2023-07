DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRENKE - Der Leasinganbieter hat nach dem Shortseller-Angriff vor fast drei Jahren die von der Bafin geforderten Anpassungen insbesondere im Compliance-Bereich "selbstverständlich" vorgenommen. "Ganz viele Behauptungen des Shortsellers waren aber schlicht falsch und unwahr", sagte Aufsichtsrat Ernst-Moritz Lipp im Interview. "Wir haben mittlerweile alles kontrollieren lassen und das Ergebnis ist: Die Bilanz-Korrekturen waren wirtschaftlich minimal und die entsprechenden Änderungen im Abschluss aus ökonomischer Sicht eher unwesentlich." Zudem seien die Korrekturen unter den Wirtschaftsprüfern durchaus strittig gewesen. (SZ)

OMV - Der österreichische Ölkonzern wird auch in diesem Winter den Großteil seines Gases aus Russland beziehen, obwohl das Unternehmen Backup-Verträge abgeschlossen hat, um seinen Importbedarf vollständig aus anderen Quellen zu decken. CEO Alfred Stern sagte, dass OMV 17 Monate nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine keine Pläne habe, aus dem langfristigen Liefervertrag mit der russischen Gazprom auszusteigen, den es 2018 unterzeichnet hat. Russisches Gas unterliege nicht den westlichen Sanktionen. "Solange Gazprom liefert (...). werden wir weiterhin diese Mengen von Gazprom beziehen", sagte Stern im Interview. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2023 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.