BERLIN (dpa-AFX) - Vor Bund-Länder-Gesprächen zur geplanten Krankenhausreform hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sich zuversichtlich gezeigt. "Ich glaube, dass es diesmal klappt", sagte der SPD-Politiker am Montag im Deutschlandfunk. "Wir sind immer aufeinander ein bisschen zugegangen." Er betonte, bestimmte Punkte seien unverhandelbar. Lauterbach verwies etwa darauf, dass es Ländersache sei, wo sich welche Klinik befinde, also ob es in einer Stadt eine, zwei oder drei Kliniken gebe.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatte am Wochenende auf einen Kompromiss gedrungen, der die Länder nicht entmachtet. Der CSU-Politiker möchte, dass die Länder weiterhin die Planungshoheit über die regionale Krankenhausversorgung behalten.

Bund und Länder kommen im Ringen um eine Neuaufstellung der Krankenhäuser in Deutschland am Montag zu erneuten Beratungen zusammen. Bei dem Treffen in Berlin sollen Lösungen für strittige Punkte gesucht werden, um eine Einigung auf Eckpunkte zu erreichen. Lauterbach hatte zuletzt von mehreren noch bestehenden Problemen mit den Ländern gesprochen./sam/seb/DP/ngu