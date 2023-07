Peking - In der südchinesischen Provinz Guangdong sind am Montag sechs Menschen bei einem Angriff auf einen Kindergarten getötet worden. Eine weitere Person sei verletzt worden, berichten chinesische Staatsmedien unter Berufung auf die lokalen Behörden.



Der mutmaßliche Täter, bei dem es sich um einen 25-Jährigen aus Lianjiang handeln soll, wurde festgenommen. Der Vorfall hatte sich am Montagmorgen ereignet, das Motiv des Täters blieb zunächst unklar. Die Polizei nannte keine weiteren Details - weder zur Identität der Opfer noch zum Tatablauf. In Medienberichten war die Rede davon, dass die Opfer offenbar erstochen wurden.

