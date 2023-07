Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich aktuell weiterhin stark und ist am Freitag mit einer langen bullischen Tageskerze bei 1,096 USD aus dem Handel gegangen. Und damit direkt am Widerstand im Bereich von 1,096 USD. Gelingt EUR/USD hier der Durchbruch nach oben, oder prallt das Währungspaar hier wieder nach unten ab? Am heutigen Montagmorgen zeigt sich EUR/USD im Bereich von 1,095 USD etwas tiefer. Der Aufwärtstrend ist aber sowohl kurzfristig als ...

