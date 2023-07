Die Aktien der Deutsche Telekom sind am Freitag im Tagestief bis 19,40 Euro gefallen und lagen damit direkt an der Unterstützung im Bereich von 19,40 Euro. In der Folge gingen die Papiere aber mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper bei 19,50 Euro aus dem Handel und könnten nun nach oben abprallen. Es wurde eine neue Long-Position im Bereich von 19,50/19,60 Euro eröffnet. Das Kursziel befindet ...

