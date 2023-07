The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2023ISIN NameDE000LB09NB2 LBBW AIR BOAP 16/23DE000HLB2EQ9 LB.HESS.-THR.IS.01A/2016DE000LB09N18 LBBW ITK BOA SZ P 16/23DE000LB09N00 LBBW AIR BOA SZ P 16/23DE000LB09N26 LBBW BAS BOA SZ P 16/23DE000LB09PH4 LBBW AIR BOA SZ P 16/23DE000LB09N75 LBBW BOAP 16/23DE000LB09PK8 LBBW BMW BOA SZ P 16/23DE000LB09PJ0 LBBW BAS BOA SZ P 16/23DE000LB09PL6 LBBW DAI BOA SZ P 16/23DE000HLB3DJ4 LB.HESS.THR.CARRARA07P/16DE000LB1P4N6 LBBW VOW3 BONS 18/23DE000LB1P4J4 LBBW LHA BONS 18/23DE000A2NBE91 OTROP 18 VERM.VER. 18/23DE000LB1B0X9 LBBW AXA BOA SZ P 16/23DE000LB1B0W1 LBBW AIR BOA SZ P 16/23DE000LB1B0Z4 LBBW BAYN BOA SZ P 16/23DE000LB1B100 LBBW BMW BOA SZ P 16/23DE000LB1B0Y7 LBBW BAS BOA SZ P 16/23DE000LB1B118 LBBW DAI BOA SZ P 16/23DE000LB1P4G0 LBBW CAR BONS 18/23DE000LB1DWU7 LBBW DAI BONS SZ 17/23DE000LB1P4F2 LBBW ARRB BONS 18/23DE000LB1P4H8 LBBW DAI BONS 18/23