- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 9,10 (9,20) EUR - 'NEUTRAL' - HSBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 220 (200) EUR- HSBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 67 (66) EUR- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 55 (60) EUR - 'NEUTRAL' - UBS SENKT SCOUT24 AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 51,40 (59) EUR - BARCLAYS HEBT ACERINOX AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 12,50 (11,50) EUR- BARCLAYS HEBT BOLIDEN AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 380 (320) SEK- BARCLAYS NIMMT ALFA FINANCIAL SOFTWARE MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 215 P - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6400 (6700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 29,50 (27,75) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT SCHINDLER AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 224 (237) CHF- GOLDMAN STARTET DSM-FIRMENICH MIT 'BUY' - ZIEL 117 EUR- HSBC ...Den vollständigen Artikel lesen ...