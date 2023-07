BAER SW-Julius Bär will das verwaltete Vermögen bis 2030 verdoppeln, Interview mit Chef Philipp Rickenbacher, HBKER FP-FT: Kering zahlt 3,5 Milliarden Euro für Parfümmarke CreedRNO FP-Ein "chinesischer Sturm" droht über Europas wachsendem Sektor für Elektrofahrzeuge hereinzubrechen, sagte der Renault- Vorsitzende Jean-Dominique Senard am Samstag gegenüber Reuters, da die asiatische Supermacht wichtige Rohstoffe für die Herstellung von Batterien für emissionsfreie Autos dominiert. BAYN-Die Aktien stiegen am Freitag im späten Handel um 5%, nachdem das Nachrichtenblatt Platow-Brief berichtet hatte, dass Bayer die Abspaltung seines Cropsience-Geschäfts plant.DTE-Amazon plant Angebote für Internet und Mobilfunk (HB)DIC- SENKT FFO-PROGNOSE WEGEN BRÜCKENFINANZIERUNG GLJ-hat nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...