EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

KATEK SE: KATEK übernimmt Nextek in den USA und steigt in den wichtigen Bereich Elektronik für Air & Defense ein



10.07.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KATEK übernimmt Nextek in den USA und steigt in den wichtigen Bereich Elektronik für Air & Defense ein Die bereits angekündigte Übernahme von Nextek, einem US-amerikanischen Anbieter von High-Tech und High-Value-Electronics durch KATEK, wurde erfolgreich abgeschlossen. Damit erweitert KATEK seine Präsenz in Nordamerika um einen Elektronikspezialisten mit High-Tech-Kunden in denUSA. München, 10. Juli 2023 - Die in München ansässige KATEK SE übernimmt 100 Prozent der Anteile an Nextek mit Sitz in Madison AL, USA. Alle behördlich erforderlichen Genehmigungen wurden erteilt, die Akquisition ist hiermit formal abgeschlossen. Die Akquisition erweitert dabei nicht nur KATEKs Standortpräsenz in Nordamerika, sondern verstärkt auch die Branchenpräsenz in den stark wachsenden Bereichen Homeland Security & Defense, Medizintechnik, Energy, Highend Industrial sowie den für KATEK neuen Bereich Aerospace. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 43 Millionen US Dollar im Jahr 2022 ist Nextek Spitzenreiter bei der Entwicklung hochkomplexer Produkte für kritische Einsatzbereiche, insbesondere in den Bereichen Prototyping und Produktion kleiner bis mittlerer Stückzahlen und ergänzt somit KATEK Canada (ehem. SigmaPoint) als hochvolumigen Anbieter komplexer Elektronik perfekt. Beide Unternehmen profitieren vom starken Reshoring-Trend in Nordamerika, der durch die aktuellen wirtschafts- und geopolitischen Spannungen massiv voranschreitet. Neben der Quick-Turn-Prototypenfertigung bietet Nextek anspruchsvolles PCBA und Komplettgerätebau (Box Built) sowie analytisches Engineering, Product Engineering und umfangreiche Test Services für seine anspruchsvollen und namhaften Kunden. Nextek stellt höchste Qualitätsstandards nicht nur mit der üblichen ISO 9001, sondern auch durch Zertifizierungen und Zulassungen im Bereich Luftfahrt (AS 9100D), Medizintechnik (ISO 13485) und Militärtechnik (ITAR registered) sicher und verfügt über einzigartige Labormöglichkeiten zur Materialprüfung und Sicherstellung der erforderlichen Qualität in kritischen Einsatzbereichen. Damit ist Nextek ideal positioniert, um von den Wachstumstrends der belieferten Branchen zu profitieren. Rainer Koppitz, CEO von KATEK: "Die Akquisition von Nextek ist bereits unser zweites Standbein in Nordamerika. Sie versetzt uns nicht nur in die Lage, unsere europäischen Kunden Local-to-Local direkt in den USA bedienen zu können, sondern eröffnet für KATEK die Chance, vom allgemein starken Wachstumstrend in Nordamerika zu profitieren. Mit der Rückverlagerung aus Asien und den hohen Investments in Nordamerika sowie im Zusammenhang mit dem "Inflation Reduction Act" der amerikanischen Regierung, sind wir gut positioniert, um Erfolge zu erzielen. Nextek ergänzt unseren bestehenden Standort in Kanada im Bereich der High-Value-Electronics ideal und ist bereits jetzt sehr profitabel. John Roberts, CEO Nextek: "Nextek ist begeistert, Teil der KATEK-Gruppe zu sein. Wir erwarten eine erfolgreiche Integration und eine glänzende Zukunft mit großen Wachstumschancen als Teil von KATEK. Wir freuen uns mit Spannung darauf, auf beiden Seiten des Atlantiks das zu erwartende zusätzliche Geschäftspotenzial zu erschließen. In Kombination mit der Stärke und den Fähigkeiten von KATEK Canada sehen wir bei Nextek eine sehr vielversprechende Zukunft für KATEK in Nordamerika. Das gesamte Nextek-Team kann es kaum erwarten, als Teil von "TeamBlue" die nächsten Schritte gemeinsam mit KATEK zu gehen." Beide Seiten rechnen damit, dass die Realisierung vieler vorhandener Synergien, vor allem in den Bereichen Vertrieb und Supply Chain, die bereits gute Profitabilität des Unternehmens noch weiter steigern wird. John Roberts, langjähriger CEO von Nextek mit sehr guten Branchenkenntnissen, wird mit seinem gesamten engagierten Management-Team den Standort weiterführen.



Kontakt

KATEK Investor Relations

Ramona Kasper

Group Head Marketing & Communications

ir@katek-group.com

+ 49 160 970 88 676 Über KATEK Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur "Elektronifizierung der Welt" leisten. KATEK versteht sich als End-to-End-Dienstleister für High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service- Leistungen. 3.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa, Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft. Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten Branchen - von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin zu Medizintechnik. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.



10.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com