Der Euro ist Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0951 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend.Frankfurt - Der Euro ist Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0951 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend. Gleichzeitig gibt der Franken etwas vom zuletzt gewonnenen Terrain ab. Entsprechend bewegt sich das Dollar/Franken-Paar mit 0,8916 wieder oberhalb der 0,89er Marke. Ein Euro geht aktuell zu 0,9762...

