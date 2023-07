Einen erfolgreichen Börsenstart legte am Freitag Thyssenkrupp Nucera hin. Die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp konnte zunächst zwar nur knapp über dem Ausgabepreis in den Handel starten, auf Xetra legte die Aktie bis zum Handelsschluss dann aber knapp 18 Prozent zu. Auch am Montag sieht es weiterhin gut aus.Im frühen Handel deuten die Indikationen auf weiter steigende Kurse hin. Mehr als 25 Euro je Nucera-Aktie werden inzwischen gezahlt, das entspricht einem Aufschlag von mehr als 25 Prozent ...

