Ab 2024 sollen Mercedes-Kunden Teslas Schnellladesäulen in Nordamerika nutzen können. Das teilte das Mercedes-Management am Freitag mit. Darüber hinaus wird Mercedes in den nächsten Jahren ein eigenes Schnellladenetz in den USA hochziehen.Mercedes will ab 2025 Teslas North American Charging Standard (NACS) in seine neuen Elektroautos einbauen. Im Jahr 2024 soll das Laden der bislang mit dem konkurrierenden CCS-Standard ausgestatteten Mercedes-Autos aber bereits mit einem Adapter möglich sein. Insgesamt ...

