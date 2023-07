AscellaHealth:

WER: Neu gegründete Organisation The Committee to Restore Nymox Shareholder Value ruft Aktionäre zur Unterstützung auf

WAS: Im Anschluss an die Veröffentlichung einer Pressemitteilung der Nymox Pharmaceutical Corporation ("Unternehmen") bezüglich der Entscheidung der NASDAQ über die Einstellung der Börsennotierung zum Handelsbeginn am 7. Juli 2023 werden Erwiderungsschreiben an alle Aktionäre des Unternehmens verschickt. Die Dokumente sind verfügbar unter www.crnsv.com.

Wann: 10. Juli 2023

Wo: CARSON CITY, Nevada, USA, und LONDON

Warum: Zusammenfassung der Erwiderungsschreiben:

Mangelhafte Unternehmensführung: Entlassung von Führungskräften in Schlüsselpositionen des Unternehmens, gefolgt von dem Versäumnis, die Aktionäre ordnungsgemäß zu benachrichtigen Verstoß gegen die SEC-Vorschriften für 6-K-Einreichungen Betriebliches Missmanagement, Offenlegungsprobleme und Marktfiasko Unsicherheit und Verwirrung bei den Aktionären infolge der Einstellung der Börsennotierung an der NASDAQ und der jüngsten Kursvolatilität der Aktien Unfähigkeit zu einer kompetenten Zusammenarbeit mit der US Food and Drug Administration Versäumnis des CEO, wichtige Anforderungen an seine Rolle zu erfüllen, wie etwa den Rat und die Expertise von Beratern und Branchenexperten einzuholen, das Unternehmen angemessen zu finanzieren und die Aktionäre des Unternehmens angemessen zu beteiligen

Unfähigkeit zur Ausschöpfung des Potenzials für wertvolle und vielversprechende Ergebnisse durch die Beziehung zu AscellaHealth LLC: ein renommierter globaler Lösungsanbieter für den Gesundheitssektor und Spezialapotheken, der über die erforderliche Expertise verfügt, um die Vermarktung des Produkts des Unternehmens zur Behandlung der gutartigen Prostatahyperplasie (BPH) zu unterstützen. Verpasste Chance, die eingesetzten finanziellen Ressourcen, das Know-how und die Erfahrung von AscellaHealth zu nutzen, um Pharmazeutika, Medikamente und Biotechprodukte weltweit erfolgreich zu positionieren Fehlender strategischer Marketingplan und fehlende Kommunikation mit internen und externen Zielgruppen, um eine wirksame Positionierung für die Marktzulassung des First-in-Class-Medikaments NYMOZARFEX zur Behandlung der Symptome von BPH zu erreichen (BPH ist eine der häufigsten Erkrankungen, von denen Männer mittleren und höheren Alters weltweit betroffen sind)

AscellaHealth LLC: Fehlen einer Lösung oder eines Plans zur Wiederherstellung des Shareholder Value Durch den Abbruch der Annäherung an AscellaHealth wird finanzielles Engagement verhindert und die erforderliche Expertise zur Wiederherstellung des Unternehmenswerts vor der dänischen Marktzulassungsentscheidung abgewiesen. Stetiger Rückgang des Aktienwerts, während der CEO nachweislich ein überzogenes Vergütungspaket erhielt und in den letzten 5 Jahren Aktien im Wert von über 4.000.000 US-Dollar persönlich verkaufte. Potenzielle Partnerschaft mit AscellaHealth, LLC durch CEO beendet ohne vorherige Gespräche mit wichtigen Board-Mitgliedern und anderen Führungskräften



