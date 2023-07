DJ EUREX/Renten-Futures starten wenig bewegt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nur wenig bewegt sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Für Bewegung könnten am Abend möglicherweise drei US-Notenbanker mit Vorträgen sorgen, heißt es am Markt. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 4 Ticks auf 131,00 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,02 Prozent und das Tagestief bei 130,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.942 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 132,40 Prozent. Auch der Bobl-Futures notiert unverändert bei 114,80 Prozent.

July 10, 2023 02:28 ET (06:28 GMT)

