Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag mit Kursgewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX wechselte im Handelsverlauf einige Male die Vorzeichen und schloss mit einem Plus von 0,44 Prozent auf 3.114,60 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte noch etwas deutlichere 0,53 Prozent auf 1.580,05 Zähler zu. Im Fokus des Handelstages standen der US-Arbeitsmarktbericht und seine Auswirkungen auf die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Die US-Daten, die am Nachmittag veröffentlicht wurden, fielen gemischt aus. Die US-Wirtschaft hat im Juni weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft sind 209 000 Stellen dazu gekommen, Analysten hatten durchschnittlich 230 000 neuen Stellen ...

