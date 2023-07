Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenauftakt ein schwacher Handelsstart ab. Der DAX wird zu Beginn mit 15.560 Punkte rund 0,3 Prozent tiefer taxiert. Seine Talfahrt dürfte sich damit ohne einen klaren Erholungsansatz fortsetzen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Verluste an der Wall StreetDer mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Juni hat am ...

