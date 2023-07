HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Drägerwerk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44,10 auf 53,10 Euro angehoben. Analyst Christian Ehmann hält es laut einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht für wahrscheinlich, dass der Anbieter von Medizin- und Sicherheitstechnik letztlich das obere Ende der avisierten Jahreszielspannen erreicht. Das zweite Quartal erwartet er wieder so bärenstark wie das erste./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005550636

