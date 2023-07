Die EU hat am Montag einen groß angelegten Feldversuch gestartet, um den Bürgerinnen und Bürgern eine sichere digitale Identität zu ermöglichen. Den Anfang machen Mobilfunk-Provider aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Polen, Niederlande, Griechenland und der Ukraine, die eine Freischaltung von Sim-Karten mithilfe einer digitalen Wallet (Brieftasche) erproben. In der Bundesrepublik beteiligen sich die Betreiber O2, Telekom und Vodafone an dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...