DJ Totalenergies, Sonatrach stärken Kooperation bei Gas und Erneuerbaren

PARIS (Dow Jones)--Totalenergies will in Algerien zusammen mit der staatlichen algerischen Ölgesellschaft Sonatrach die Produktion und Lieferung von Gas steigern und Projekte für erneuerbare Energien entwickeln. Beide Unternehmen haben mehrere entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet, wie der französische Energiekonzern mitteilte. Unter anderem soll im Süden Algeriens die Gasproduktion zweier von beiden Unternehmen kontrollierter Gasvorkommen durch die Modernisierung der bestehenden Anlagen und zusätzliche Bohrungen gesteigert werden. So soll die kombinierte Produktion der so genannten TFTII- und TFT-Süd-Felder bis 2026 auf mehr als 100.000 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag steigen, verglichen mit rund 60.000 BOE pro Tag 2022.

Ebenfalls soll im Rahmen der Vereinbarungen Sonatrach auch im Jahr 2024 zusätzliche 2 Millionen Tonnen Flüssigerdgas an Totalenergies im Hafen von Fos-Cavaou in Frankreich liefern. Beide Unternehmen werden auch bei der Entwicklung einiger Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zusammenarbeiten, darunter eines zur Solarisierung - also der Nutzung von Sonnenenergie - bei Explorations- und Produktionsstätten für Öl und Gas. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

July 10, 2023 03:14 ET (07:14 GMT)

