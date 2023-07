DJ Bayer schließt neue Forschungsvereinbarung mit Universität Peking

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat seine Kooperation mit der Universität Peking (PKU) erweitert. Wie der Pharmakonzern mitteilte, wird sich die Zusammenarbeit auf Schwerpunktbereiche wie Onkologie, kardiorenale Erkrankungen, Immunologie sowie Zell- und Gentherapie konzentrieren. Bayer werde finanzielle Mittel und Unterstützung für gemeinsame Forschungsprojekte sowie für Wissenschaftler der PKU bereitstellen.

Die Vereinbarung baue auf einer strategischen akademischen Partnerschaft zwischen Bayer und der PKU auf, so Bayer weiter. In diesem Rahmen sei ein gemeinsames Forschungszentrum an der Universität Peking gegründet worden, um die Umsetzung der Arzneimittelentdeckung und -forschung in Medikamente für Patientinnen und Patienten voranzutreiben.

