Juli 2023 /PRNewswire/ - President Xi Jinping hat die ostchinesische Provinz Jiangsu aufgefordert, bei der Modernisierung Chinas eine führende Rolle zu übernehmen und mit gutem Beispiel voranzugehen.Xi, Generalsekretär der Communist Party of China Central Committee und Vorsitzender von the Central Military Commission, machte diese Äußerungen während einer Inspektionsreise in Jiangsu von Mittwoch bis Freitag.Er lobte die Stärken von Jiangsus solider industrieller Basis, den Reichtum an Wissenschafts- und Bildungsressourcen, das solide Geschäftsumfeld und die enorme Marktgröße und forderte die Provinz auf, weiterhin eine beispielhafte Rolle bei der Förderung von Reformen, Innovation und hochwertiger Entwicklung zu spielen und zu Chinas Bemühungen um ein neues Entwicklungsmuster beizutragen.Während seiner Reise besuchte Xi die Städte Suzhou und Nanjing und besichtigte unter anderem einen Industriepark, Unternehmen, ein historisches und kulturelles Viertel sowie ein Wissenschaftslabor. Am Freitagmorgen hörte Xi auch einen Arbeitsbericht des Parteikomitees der Provinz und der Regierung von Jiangsu.Modernisierung der Wissenschaft und TechnikXi erklärte den Beamten, dass der Schlüssel zur Modernisierung Chinas in der Modernisierung von Wissenschaft und Technologie liegt.Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Hauptrolle der Unternehmen bei der Innovation zu stärken, den Fluss von Innovationsressourcen zu den Unternehmen zu fördern und die industrielle Anwendung wissenschaftlicher und technologischer Fortschritte voranzutreiben, so Xi weiter.Er rief auch dazu auf, ein Basissystem zur Unterstützung umfassender Innovationen einzurichten, die Investitionen in Wissenschaft und Technik über verschiedene Kanäle zu erhöhen und den rechtlichen Schutz der Rechte an geistigem Eigentum zu stärken.Während seines Besuchs wies Xi erneut darauf hin, wie wichtig es ist, die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie voranzutreiben.Bei seinem Besuch im Suzhou Industrial Park betonte Xi die entscheidende Rolle von High-Tech-Parks für die Erreichung von Eigenständigkeit und Selbststärkung in Wissenschaft und Technologie. Er forderte eine stärkere Integration von Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten, wobei die Unternehmen die Führung übernehmen sollten.Der chinesische Präsident betonte, wie wichtig es ist, neue Industrien zu fördern und die industrielle Modernisierung durch den Einsatz neuer Technologien zu beschleunigen. Darüber hinaus betonte er die Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit, um erstklassige High-Tech-Parks zu schaffen, die offen und innovationsorientiert sind.Bei der Besichtigung eines umfassenden 6G-Labors der Purple Mountain Laboratories in Nanjing, der Hauptstadt von Jiangsu, sagte Xi am Donnerstagnachmittag, dass mit dem raschen Fortschritt der Informationstechnologie jederzeit bahnbrechende Technologien entstehen können. Er betonte, dass er einen pragmatischen Innovationsweg verfolge.Er ermutigte auch junge Forscher der NARI Group Corporation in Nanjing, Durchbrüche in Spitzentechnologien zu erzielen und so ein erfülltes Leben zu führen.Aufbau einer modernen chinesischen ZivilisationDer Aufbau einer modernen chinesischen Zivilisation sei für das Vorantreiben der Modernisierung Chinas von entscheidender Bedeutung, erklärte Xi bei seinem Treffen mit Partei- und Regierungsvertretern. Er forderte Jiangsu auf, die Förderung von Sektoren wie Wissenschaft und Technologie, Bildung und Kultur zu intensivieren.Am Donnerstagmorgen spazierte Xi durch den Pingjiang Historic and Cultural Block, eine Stätte mit einer reichen, über 2.500 Jahre zurückreichenden Geschichte.Er betonte, dass die gute traditionelle chinesische Kultur Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit, Geduld und Ausdauer verkörpert, die zu einem festen Bestandteil des chinesischen Nationalgeistes geworden sind.Xi sagte, dass Suzhou sich durch die Verbindung von Tradition und Moderne auszeichne, indem es gleichzeitig das historische und kulturelle Erbe fördere und High-Tech-Innovation und hochwertige Entwicklung vorantreibe.Dieser Ansatz verkörpere die Zukunft der Entwicklung, fügte er hinzu.Sicherung der Lebensgrundlagen der MenschenXi forderte außerdem verstärkte Anstrengungen zur Schaffung eines umfassenden Systems der sozialen Sicherheit, zur Verbesserung der Mechanismen zur Beschäftigungsförderung und der öffentlichen Dienstleistungen um die Beschäftigung anzukurbeln.Er forderte, die Beschäftigung von Schlüsselgruppen besser zu gewährleisten.In Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz sagte Xi, dass die Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden müssen, um ernste und schwere Unfälle einzudämmen.Xi rief zur Wachsamkeit im Hinblick auf Überschwemmungskatastrophen auf, da China kurz vor einer entscheidenden Phase der Hochwasserbekämpfung steht. 