Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, alljährlich zum Start der Sommer- und Reisesaison kursieren in der Presse Tipps und Tricks, um das Aktiendepot "urlaubssicher" zu machen. Also möglichst so zu gestalten, dass man einige Wochen keinen Blick in die Banking-App werfen muss oder gar nach der Rückkehr vor einer bösen Überraschung zu stehen kommt. Alle Depot-Tipps für...

Den vollständigen Artikel lesen ...