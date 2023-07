DJ Berlin erwartet bald positive Signale für Nato-Beitritt Schwedens - Kreise

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung ist "zuversichtlich", dass es in den nächsten Tagen positive Signale geben wird über die Mitgliedschaft Schwedens in der Nato. Das sagte ein ranghoher deutscher Regierungsmitarbeiter in Vorfeld des anstehenden Nato-Gipfels in Vilnius. Dabei solle es "Ziel" sein, Schwedens Mitgliedschaft auf dem Gipfel des transatlantischen Verteidigungsbündnisses zu verkünden, wie der Beamte, der nicht namentlich genannt werden wollte, auf einem Briefing erklärte.

Er sei überzeugt, dass sich Wege öffnen würden für eine schwedische Mitgliedschaft, denn es habe einen sehr intensiven, substantiellen Dialog gegeben mit der Türkei. Schweden habe "erhebliche Anstrengungen unternommen" und in Rekordzeit Gesetze verabschiedet, die den türkischen Sicherheitsanliegen in Bezug auf die kurdische Arbeiterpartei PKK entgegenkämen. Er habe auch von den türkischen Partnern gehört, dass es einen "sehr substantiellen, ergebnisorientierten Dialog" mit Schweden gegeben habe.

"Deshalb finde ich, dass das Hindernis eigentlich aus dem Weg geräumt ist", sagte der Beamte. Schweden wäre ein wertvolles Mitglied der Nato.

Der Beamte betonte zudem, dass Deutschland im kommenden Jahr 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts für Verteidigung ausgeben werde.

Mit Blick auf die Ukraine sagte er, dass auf dem Treffen keine Einladung für eine Nato-Mitgliedschaft des Landes geben werde. Vielmehr gehe es um einen "substantiellen Ausbau der Partnerschaft". Man werde sich darauf konzentrieren, was der Ukraine in der jetzigen Kriegssituation mit Russland helfe. Das sei "militärische Hardware", sagte der Beamte. Man müsse die ukrainische Verteidigungsfähigkeit stärken. Es gehe um eine langfristige Solidarität.

