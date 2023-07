Die Ölpreise sind mit einem Minus in die neue Handelswoche gestartet. Zwar zogen die Preise in der vorangegangenen Woche aufgrund von Förderungskürzungen seitens verschiedener Opec-Staaten um mehr als vier Prozent an. Doch die jüngsten Inflationsdaten aus China am Montagmorgen haben die Preise belastet.Im Reich der Mitte stagnierten die Verbraucherpreise erstmals seit mehr als zwei Jahren, was der Markt als Zeichen wirtschaftlicher Schwäche interpretiert. Die schwache konjunkturelle Erholung Chinas ...

