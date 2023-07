DJ ZVEI: Weniger Bestellungen für Elektro- und Digitalindustrie

BERLIN (Dow Jones)--Die nominalen Auftragseingänge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie lagen im Mai nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI um 6,5 Prozent unter ihrem Vorjahreswert. "Damit war der Wert der eingehenden Bestellungen den dritten Monat in Folge rückläufig", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Dagegen bleibt die Reichweite der aufgelaufenen Auftragsbestände mit gut fünf Monaten noch überdurchschnittlich hoch." Die Einbußen bei den Inlandsbestellungen und den Auslandsorders hielten sich laut ZVEI die Waage: Erstere gaben im Mai um 6,7 Prozent nach, letztere um 6,4 Prozent.

In den gesamten ersten fünf Monaten dieses Jahres lagen die Auftragseingänge um 1,9 Prozent niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Hier standen sich ein Plus bei den Inlandsorders von 3,4 Prozent und ein Minus bei den Auslandsbestellungen von 6,0 Prozent gegenüber. Die reale, um Preiseffekte bereinigte Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter in Deutschland stagnierte im Mai mit einem Wert von plus 0,1 Prozent gegenüber Vorjahr. Im Gesamtzeitraum von Januar bis Mai fiel sie um 4,7 Prozent höher aus als im Jahr zuvor.

Der Gesamtumsatz in der heimischen Elektro- und Digitalindustrie belief sich im Mai auf 19,7 Milliarden Euro, womit er um 8,1 Prozent höher lag als im Vorjahr. "Damit fiel der nominale Zuwachs erstmals in diesem Jahr nur einstellig aus", so Gontermann. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres kamen die aggregierten Branchenerlöse auf 98,9 Milliarden Euro und übertrafen damit den entsprechenden Vorjahreswert um 13,5 Prozent. Das Geschäftsklima in der Branche schwächte sich laut ZVEI auch im Juni ab. Die Firmen beurteilten Lage und allgemeine Geschäftserwartungen etwas ungünstiger. "Insgesamt bleibt das Klima aber noch im positiven Bereich", betonte Gontermann.

