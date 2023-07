Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte Programmtext beachtenDie SpurImmo-FakesAbgezockt auf WohnungssucheFilm von Axel Baur und Frederik FleigKnapper Wohnraum, explodierende Mieten: Immer mehr Betrüger nutzen die Not Wohnungssuchender aus - und machen damit das große Geld."Die Spur" durchleuchtet das Betrugssystem von Fake-Inseraten im Netz, das jedes Jahr mehrere zehntausend Opfer trifft und den Immobilienmarkt regelrecht überschwemmt. Wer sind die Täter hinter der Betrugsmasche? Und warum wird so wenig dagegen unternommen?"Ich bin absolut überzeugt davon, dass diese Masche jeden treffen kann", ist sich Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum sicher. Das Perfide: Für die Opfer von Wohnungsbetrug ist nicht nur ihr Geld weg - viele stehen plötzlich ohne Wohnung da. Trotz ihrer verzweifelten Situation würden sie keine Unterstützung von der Polizei bekommen, schildern mehrere Opfer ein und desselben Täters, der in Berlin systematisch mit Wohnungen betrügt. "Spur"-Reporter Frederik Fleig und Alex Baur nehmen deshalb selbst die Verfolgung des Betrügers auf und enttarnen dabei Stück für Stück seine Masche aus zwischengemieteten Wohnungen, falschen Mietverträgen, gefälschten Papieren und dubiosen Bankkonten. Und sie haken kritisch bei den Verantwortlichen mit ihren Ergebnissen nach: Ist Wohnungsbetrug ein blinder Fleck bei den Ermittlungsbehörden?Dass der Betrug mit Wohnungen allerdings nicht nur ein lokales Problem ist, zeigt auch die groß angelegte Datenauswertung der Reporter: Sie werfen sich mit einer fiktiven Identität selbst auf den Wohnungsmarkt und tappen bewusst in die Fallen der Täter. Die forensische Spurensuche im Netz führt Reporter Frederik Fleig von deutschen Ballungsräumen bis auf einen anderen Kontinent, von dem aus Betrüger gezielt vom hart umkämpften deutschen Mietmarkt profitieren.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5554081