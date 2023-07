FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.07.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3100 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1270 (1350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2600 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 525 (630) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 24 (30) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 640 (740) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6400 (6700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WISE PRICE TARGET TO 675 (620) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES ALFA FINANCIAL SOFTWARE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 215 P - CITIGROUP CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (3300) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1500 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 73 (83) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 435 (425)P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WEIR GROUP TARGET TO 2100 (2135) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3268 (2907) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ASSURA GROUP TO 'HOLD' - PRICE TARGET 49 PENCE - HSBC CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' - PRICE TARGET 903 PENCE - HSBC CUTS BRITISH LAND TO 'REDUCE' - PRICE TARGET 233 PENCE - HSBC CUTS DERWENT LONDON TO 'HOLD' - PRICE TARGET 2144 PENCE - HSBC CUTS GREAT PORTLAND TO 'HOLD' - PRICE TARGET 424 PENCE - HSBC CUTS HAMMERSON TO 'REDUCE' - PRICE TARGET 12 PENCE - HSBC CUTS LAND SECURITIES TO 'HOLD' - PRICE TARGET 485 PENCE - HSBC CUTS PRIMARY HEALTH TO 'HOLD' - PRICE TARGET 102,10 PENCE - HSBC CUTS SAFESTORE TO 'HOLD' - PRICE TARGET 770 PENCE - HSBC CUTS SEGRO PLC TO 'HOLD' - PRICE TARGET 608 PENCE - HSBC CUTS SHAFTESBURY TO 'HOLD' - PRICE TARGET 121 PENCE - JEFFERIES CUTS BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DIVERSIFIED ENERGY PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1100 (1215) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 660 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PHAROS ENERGY PRICE TARGET TO 26 (29) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 290 (325) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CAPRICORN ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 225 (230) PENCE - JEFFERIES RAISES ENQUEST ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 20 PENCE - JEFFERIES RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 54 (50) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 435 (425) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES RYANAIR AND WIZZ AIR ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1900 (1845) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GSK PRICE TARGET TO 1440 (1485) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - NUMIS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'HOLD' - PRICE TARGET 5600 PENCE - PANMURE RAISES IQE TO 'BUY' - PRICE TARGET 40 PENCE - RBC CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 60 (70) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS IWG PRICE TARGET TO 155 (190) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



