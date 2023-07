Bechtle will mit der Übernahme des französischen IT-Systemhauses Apixit S.A.S. wachsen. Das Unternehmen beschäftigt rund 340 Mitarbeiter und erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von EUR 85 Mio. Während keine Details zum Kaufpreis veröffentlicht wurden, geht AlsterResearch davon aus, dass Bechtle einen Preis unterhalb der eigenen Multiplikatoren (EV/EBITDA 9,4x in '22) gezahlt hat, so dass die Transaktion für die Bechtle-Aktionäre wertschaffend ist. Bechtle wächst seit 30 Jahren kontinuierlich und profitabel durch Ergänzungsgeschäfte und finanziert diese aus dem Cashflow. Diesmal stärkt Bechtle seine Position im französischen Markt, der nach Großbritannien und Deutschland der drittgrößte IT-Markt in Europa ist. Angesichts der Tatsache, dass Bechtle nach wie vor zu den führenden Playern gehört und sich viele Kunden noch in einem frühen Stadium der Digitalisierung befinden, erwartet AlsterResearch, dass Bechtle seine Erfolgsgeschichte fortsetzen wird. Die Analysten bekräftigen die Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 57,00 EUR (alt: 55,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





