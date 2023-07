AlsterResearch nimmt die Coverage der Nordex SE mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 24,00 in die Coverage auf. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von >100%. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von der erwarteten Erneuerung der veralteten Stromerzeugungsinfrastruktur insbesondere in Europa und den USA, aber zunehmend auch in Schwellenländern, durch den Einsatz moderner Windtechnologien zu profitieren. Insbesondere die hocheffizienten Turbinen eignen sich ideal für Märkte mit begrenztem Platzangebot und Regionen mit begrenzter Netzkapazität. Das Unternehmen ist daher gut positioniert, um weiter zu wachsen und gleichzeitig die Margen zu verbessern. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





