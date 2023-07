Hamburg (ots) -Costa Kreuzfahrten legt zu neuen Entdeckungsreisen ab: eine neue Art, längere Kreuzfahrten zu erleben, mit Routen zu den schönsten Destinationen im Mittelmeer und entlang der Atlantikküste, mit mediterraner Top-Gastronomie und einem speziell entworfenen Unterhaltungsprogramm.Die 10- bis 14-tägigen Kreuzfahrten starten ab September 2023. Höhepunkte unter den Destinationen sind die Kanarischen Inseln, die Atlantikküste von der Normandie bis zu den warmen Zielen Spaniens und die Azoren mit ihrer atemberaubenden Natur. Wer sich lieber gen Osten orientiert, auf den warten u.a. die Türkei mit ihren unzähligen Facetten zwischen Europa und Asien, Israel, Ägypten mit den Pyramiden von Gizeh sowie 1001 Nacht in Marokko.Dazu kommen außergewöhnliche gastronomische Erlebnisse: Konditormeister Iginio Massari hat exklusiv 14 neue Desserts für die Entdeckungs-Kreuzfahrten kreiert. In den Hauptrestaurants wählen Gäste an drei Abenden je ein neues, ebenfalls exklusives Menü der weltberühmten Sterne-Köche Bruno Barbieri, Héléne Darroze und Ángel León. Der Kapitän empfängt zum besonderen Dinner und die Banquet Night Party macht das Buffet an Bord zu einem Kunstwerk, inklusive Eisskulpturen von Meister-Eisbildhauern.Auch das Unterhaltungsangebot ist dank Partnerschaften mit bekannten Marken außergewöhnlich: Rolling Stone, weltweit ein Referenzpunkt für Musik, bietet an Bord der Costa Schiffe eine exklusive musikalische Show. Canon, der Spitzenreiter im Bereich Fotografie und technologische Innovation aus Japan, zeigt Gästen in speziellen Fotosessions, wie sie ihren Urlaub für die Zukunft festhalten.Gemeinsam mit dem italienischen Bridge-Verband tauchen Gäste auf den Costa Entdeckungs-Kreuzfahrten ein in die Welt des weltberühmten Kartenspiels. Während erfahrenen Spieler in Turnieren gegen die erfolgreichsten Verbandsmitglieder spielen, lernen Anfänger in Workshops die Geheimnisse des Spiels kennen.Zusätzlich bietet Costa drei ganz besondere Abende: einen Gala-Abend, bei dem die Gäste mit den Offizieren des Schiffes durch die Nacht tanzen; die Fashion Night, bei der die Gäste in einer modischen Stilschlacht auf dem roten Teppich gegeneinander antreten; und schließlich die Glamour Night, ein Tanzwettbewerb, der offen legt, was die Gäste tagsüber von den Tanzmeistern an Bord in Sachen Tango, Walzer, Rumba und Cha-Cha-Cha gelernt haben.Abgerundet wird das Programm durch Spiele-Klassiker aus den 1960er und 1990er Jahren, wie z. B. das "Doppelinterview" für Paare, die italienische Musikshow "Musichiere" und "C-Music" mit Quiz, Herausforderungen und musikalischen Auktionen. Außerdem haben Gäste die Möglichkeit, bei einer Führung einen Blick hinter die Kulissen des Schiffes zu werfen, z. B. in der Kombüse, der Brücke oder der Crew-Bar.Die Costa Erlebnisreisen werden von September bis November 2023, von April bis Juni 2024 und von September bis November 2024 an Bord von sechs Schiffen der Flotte angeboten: Costa Favolosa, Costa Fortuna, Costa Firenze, Costa Fascinosa, Costa Pacifica, Costa Diadema.Buchen können Kreuzfahrer ihre Entdeckungsreise im Reisebüro, bei Costa Kreuzfahrten unter +49 (0)40 570 12 13 16 oder auf www.costakreuzfahrten.de.Pressekontakt:Emmi Ünsal, Communication Manager Deutschland, Costa Kreuzfahrten | emmilucia.uensal@de.costa.it | + 49 40 30239502John Will Kommunikation für Costa Kreuzfahrten | info@will-kommunkation.deWeitere Informationen unter www.costakreuzfahrten.de.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109322/5554180