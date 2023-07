DJ Habeck übergibt Förderbescheid über 161 Millionen Euro für Bosch-Projekt

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Vertreter der baden-württembergischen und bayerischen Landesregierungen haben der Firma Bosch einen Förderbescheid von rund 161 Millionen Euro für ein Wasserstoffprojekt übergeben. In dem Projekt des Forschungscampus in Renningen will Bosch Schritte zur Großserienfertigung stationärer Brennstoffzellen gehen. Laut Bundeswirtschaftsministerium tragen 30 Prozent der Fördersumme die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Saarland.

Habeck betonte, dass es in Deutschland starke Unternehmen gebe, die bereit seien, die Transformation hin zur Klimaneutralität anzugehen und zu meistern.

"Wie Wirtschaft und Politik, Innovationen und deren Förderung auf dem Weg zur Klimaneutralität erfolgreich Hand in Hand gehen können, zeigt die Förderung der Großserienfertigung stationärer Brennstoffzellensysteme von Bosch als gemeinsames europäisches Wasserstoffprojekt im engen Schulterschluss von Bund und Ländern", sagte Habeck. "Jetzt kann eine hochinnovative Schlüsseltechnologie für den Wasserstoffhochlauf am Standort Deutschland in Serie gehen."

July 10, 2023

