Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Anteilscheine der Deutschen Post beziehungsweise der DHL Group, wie man international nun genannt wird, wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. In seiner jüngsten Studie hält es Analyst Alexander Irving für wahrscheinlich, dass die Bonner ihre Jahresziele aufstocken werden.Angesichts günstiger Trends in der wichtigsten Sparte Express erscheine das untere Ende schon sehr pessimistisch, so Irving. Zumindest hier dürfte man sich künftig etwas mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...