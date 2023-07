NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Phrase "Diesmal ist es anders" könnte unter dem neuen Konzernchef Bill Anderson tatsächlich zutreffen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Aktivistische Anteilseigner machten Druck, jüngste Ergebnisse hätten enttäuscht, da könne Anderson durchaus ernsthaft über den Abschuss der "Silberkugel Consumer Health" nachdenken, so Zechmann. Er sieht einige strategische Optionen für das Geschäft mit der Selbstmedikation. Der Optimalfall sei ein Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Haleon. "Zum Tangotanz gehören aber zwei", so Zechmann./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2023 / 18:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 04:05 / UTC

DE000BAY0017