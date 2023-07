DJ Bayer-Aktie von Gerücht über Spinoff der Agrarsparte getrieben

FRANKFURT (Dow Jones)--Anleger würden eine Aufspaltung des Bayer-Konzerns weiter begrüßen. Die Aktie profitiert am Montagmorgen wie schon zum Wochenschluss von Gerüchten über eine mögliche Abspaltung des Agrargeschäftes Crop Science. Im frühen Mittagshandel notiert sie 2,4 Prozent fester. Am Freitag hatte sie sich nachbörslich zeitweilig mit 5 Prozent im Plus gezeigt.

Auslöser ist nach Angaben von Börsenhändlern ein am Freitag veröffentlichter Bericht im Platow-Brief, wonach der neue Vorstandschef Bill Anderson "bereits eifrig an Plänen für eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte" arbeite. Das sei ein vergleichsweise schnelles und reibungsloses Verfahren, heißt es in dem Börsenbrief, der allerdings keinerlei Quellen für seine Behauptung anführt. Aus Kreisen des Bayer-Konzerns ist zu hören, der Bericht entbehre jeder Grundlage.

Anderson hat auf Druck einzelner Investoren Anfang Juni den glücklosen Werner Baumann als CEO abgelöst. Ihm wird zur Last gelegt, dass er die Nebenwirkungen massiver Kursturbulenzen nach der von ihm eingefädelten Übernahme des US-Saagtgutriesen Monsanto nicht in den Griff bekam. Bis heute ist die massive Klagewelle wegen angeblicher Krebsgefahren des Monsanto-Unkrautvernichter Roundup in den USA nicht erledigt.

Ob der Amerikaner Anderson, der vom Finanzmarkt mit erheblichen Vorschusslorbeeren bedacht wurde, Bayer tatsächlich filetieren wird, wie das etwa der aktivistische Investor Bluebell Capital Partners fordert, ist bislang unklar. Er werde alles in Betracht ziehen, sagte er Anfang April im Gespräch mit Journalisten, nur wenige Tage, nachdem er in den Konzernvorstand aufgenommen worden war. Er sei aber auch zu Bayer gekommen, weil der Konzern "drei sehr gute Geschäfte" unter seinem Dach habe.

Für die Analysten von Jefferies ist unterdessen klar, dass die Bayer-Aktie mit einem Konglomeratabschlags von rund 20 Prozent gehandelt wird. Eine Aufspaltung von Pharma- und Agrar-Geschäfts sei nach wie vor der wichtigste einzelne Katalysator für eine bessere Kursentwicklung, schrieben sie.

