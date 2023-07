Auch in den USA sind die Zinsängste mit Wucht zurück. Am Mittwoch gibt es Verbraucherpreise und möglicherweise neue Bewegung beim Dow Jones. Lisa Prusch von HeavytraderZ zeigt, wie sich Anleger jetzt positionieren sollten. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ein. ...