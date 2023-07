© Foto: Eric Gay - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Rivian-Aktien haben die vergangene Woche mit einem satten Kursplus von knapp 50 Prozent abgeschlossen. Zuvor hatte ein Analyst das Kursziel angehoben. Wieviel ist nach dieser Rallye noch drin?

Wedbush-Analyst Dan Ives erhöhte am Freitag sein Kursziel für die Rivian-Aktie von 25 auf 30 US-Dollar und behielt sein Outperform-Rating für die Titel bei: "Wir sind der Meinung, dass das Unternehmen nach einer Reihe von Entschuldigungen für Rivian nach dem Motto "ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück' und Problemen in der Lieferkette nun endlich eine Wende hin zur Umsetzung seines längerfristigen Geschäftsmodells vollzieht", schreibt Analyst Daniel Ives in einer Freitagsnotiz.

Rivian meldete Anfang vergangener Woche, dass es im zweiten Quartal 13.992 E-Fahrzeuge hergestellt und 12.640 Einheiten verkauft hat - ein großer Sprung gegenüber den 9.395 produzierten und 7.946 verkauften Fahrzeugen im ersten Quartal des Unternehmens.

"Der EV-Hersteller glaubt, dass er auf einem guten Weg ist, seine 50.000-Produktionsprognose für das Geschäftsjahr 2023 zu erreichen. Wir glauben, dass dies ein solider Schritt nach vorne für Rivian in seinen Bemühungen ist, die Erwartungen zu erfüllen. Das bringt das Unternehmen in eine großartige Position, um seine Produktionssteigerung fortzusetzen, während es gleichzeitig die Kostenoptimierung als eine seiner größten Strategien vorantreibt", so Ives.

Tipp aus der Redaktion: Holen Sie sich hier den neuen kostenlosen Report von Lars Wißlers Aktie der Woche! Die 100-Prozent-Chance: "Der vergessene Halbleiter-Favorit! Auf diesen Wert sollten Sie unbedingt einen Blick werfen!

Der Tesla-Rivale hat Anfang vergangener Woche mit der Auslieferung seiner Transporter in Europa im Rahmen seiner Amazon-Partnerschaft begonnen. Es ist die erste kommerzielle Lieferung von Transportern an Amazon außerhalb der USA und markiert den Eintritt von Rivian in einen neuen Markt.

Rivian-Aktien stiegen am Freitag um 14 Prozent auf 24,70 US-Dollar und erreichten damit den höchsten Schlusskurs seit Dezember 2022. Laut Dow Jones Market Data war die vergangene Woche die längste Gewinnsträhne seit September 2022 und die beste Acht-Tage-Periode in der Geschichte des Unternehmens. Rivian-Titel sind in diesem Jahr bisher um 34 Prozent gestiegen. Nach der starken Rallye impliziert das durchschnittliche Analysten-Kursziel allerdings ein Abwärtspotenzial von über vier Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion