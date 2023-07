LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist zu einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak in der Londoner Downing Street eingetroffen. Der 80-Jährige kam am Montagvormittag mit seinem Konvoi am britischen Regierungssitz an. Biden stieg aus dem Wagen, lief auf Sunak zu, und die beiden Politiker begrüßten sich herzlich mit einem Handschlag. Biden legt auf seinem Weg zum Nato-Gipfel im litauischen Vilnius, der an diesem Dienstag beginnt, einen Zwischenstopp in London ein und will auch den britischen König Charles III. treffen, um etwa über den Klimaschutz zu sprechen./kil/DP/ngu