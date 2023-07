München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Freunde sind das Beste, was es gibt auf der Welt. Manche kennen wir schon seit der Kindheit, andere dagegen vielleicht erst ein paar Tage. Mit ihnen können wir in der Regel über alles reden, was uns auf dem Herzen liegt, zusammen lachen und weinen und viel miteinander erleben. Für 44 Prozent der Deutschen sind Freunde laut einer aktuellen Umfrage auf jeden Fall genauso wichtig wie Familie. Helke Michael berichtet.Sprecherin: Vertrauen, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind für die Mehrheit der Deutschen das Wichtigste in einer Freundschaft.O-Ton 1 (Paul Dennerlohr, 12 Sek.): "Jeweils 54 Prozent der Befragten sind aber außerdem der Meinung, dass es Spaß und Humor noch für eine Freundschaft braucht. Die Schulter zum Anlehnen in schlechten Zeiten wird auch sehr geschätzt, laut der Umfrage tatsächlich aber von Frauen sogar noch etwas mehr als von Männern."Sprecherin: Sagt Paul Dennerlohr vom Erlebnisanbieter mydays. Fünf Freunde, wie von Psychologen empfohlen, haben hierzulande aber nur fünf Prozent der Befragten.O-Ton 2 (Paul Dennerlohr, 21 Sek.): "In der Regel haben die Deutschen zwei. Und 75 Prozent, also die große Mehrheit der Deutschen hat sogar einen besten Freund oder eine beste Freundin. Viele davon tatsächlich auch noch aus Kindertagen, wobei das natürlich mit zunehmendem Alter abnimmt. Kleiner Fun-Fact noch am Rande: 15 Prozent der Befragten sind noch mit dem Ex oder der Ex-Freundin befreundet - und genauso viele hatten auch schon mal Sex mit einem Freund oder einer Freundin."Sprecherin: Der Großteil der Deutschen würde Freundinnen und Freunden sogar Geld leihen, wenn sie darum gebeten werden. Neun Prozent würden dann die Freundschaft aber auch sofort beenden.O-Ton 3 (Paul Dennerlohr, 14 Sek.): "Viele mögen es auch nicht, wenn ihre Freundinnen und Freunde ständig unpünktlich sind, hinter ihrem Rücken über sie lästern oder sich in eine ganz andere Richtung entwickeln. Denn dann kann man auch einfach nicht mehr so viel zusammen machen und erleben - und das ist für 54 Prozent der Befragten ganz entscheidend für eine gute Freundschaft."Sprecherin: Und die kann jeder ganz einfach frisch und in Schwung halten:O-Ton 4 (Paul Dennerlohr, 21 Sek.): "Ganz besonders kann ich da einzigartige gemeinsame Übernachtungen empfehlen, zum Beispiel in einem Holzfass, in einem Iglu oder in einem Bubble-Hotel unter einem Sternenhimmel. Von so unvergesslichen Erinnerungen, die man bei dem Erlebnis sammelt, profitiert einfach jede Freundschaft. Wer zusätzlich auch noch was Haptisches mitnehmen möchte, kann zum Beispiel sein eigenes Parfüm kreieren oder bei einem Freunde-Fotoshooting die Erinnerungen auch noch festhalten."Abmoderationsvorschlag: Mehr Erlebnis-Tipps für eine gute gemeinsame Zeit mit den Menschen, die Sie lieben gibt's unter www.mydays.de.Pressekontakt:Floria SailerSenior PR & Communications Managerpresse@jochen-schweizer.deOriginal-Content von: Jochen Schweizer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43284/5554305