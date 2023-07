LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6700 auf 6400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amos Fletcher geht laut einer am Montag vorliegenden Studie generell skeptisch in die Berichtssaison der Bergbaukonzerne. Rio Tinto traut er aber - in Erwartung sinkender Investitionen - eine positive Überraschung zu./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2023 / 10:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

