AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.426,25 -0,2% +12,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.130,25 -0,3% +34,4% Euro-Stoxx-50 4.254,56 +0,4% +12,2% Stoxx-50 3.863,75 +0,2% +5,8% DAX 15.659,41 +0,4% +12,5% FTSE 7.269,17 +0,2% -2,6% CAC 7.143,38 +0,4% +10,3% Nikkei-225 32.189,73 -0,6% +23,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 130,92 -0,12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,30 73,86 -0,8% -0,56 -7,6% Brent/ICE 78,05 78,47 -0,5% -0,42 -6,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,80 33,48 -5,0% -1,68 -59,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.923,00 1.924,99 -0,1% -1,99 +5,4% Silber (Spot) 23,05 23,08 -0,1% -0,03 -3,8% Platin (Spot) 919,33 915,28 +0,4% +4,05 -13,9% Kupfer-Future 3,75 3,77 -0,7% -0,03 -1,8%

Der Ölpreis gibt deutlicher nach. Die Akteure am Ölmarkt warten nach Angaben aus dem Handel auf Berichte der Internationalen Energieagentur und der Opec zur Ölnachfrage, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden sollen. Gestützt werden könnte der Preis von Plänen der USA, ihre strategische Reserve um 6 Millionen Barrel Öl aufzustocken, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start in die neue Woche zeichnen sich an den US-Börsen kleine Verluste ab. Marktteilnehmer machen Konjunktursorgen für die Zurückhaltung der Anleger verantwortlich. Sie verweisen auf die "deflationäre Tendenz" der am Montag veröffentlichten chinesischen Erzeugerpreise. Diese hätten einerseits Befürchtungen genährt, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft ins Stocken geraten könnte, aber auch Hoffnungen geweckt, dass Peking mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern werde.

Auch in den USA werden in der laufenden Woche Inflationsdaten veröffentlicht. Sie dürften auf Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank abgeklopft werden. Die jüngsten Konjunkturdaten, zuletzt die Arbeitsmarktdaten am Freitag, hatten gezeigt, dass die US-Wirtschaft nach wie vor robust ist. Am Markt geht man daher davon aus, dass die Federal Reserve im Juli die Zinsen weiter anheben wird, nachdem sie im Juni eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus eingelegt und den Leitzins konstant gehalten hatte.

In den Blick rückt allmählich auch die Bilanzsaison zum zweiten Quartal, die in den kommenden Tagen und Wochen Fahrt aufnehmen wird.

Aktien von Nanobiotix machen im vorbörslichen Handel einen Satz von 53 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat eine Lizenz- und Entwicklungspartnerschaft mit Johnson & Johnson vereinbart.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Nach dem Abverkauf vom Donnerstag versuchen sich die Märkte daran, die Stabilisierung vom Freitag auszuweiten. Für Rohstoaffaktien geht es mit minus 1,2 Prozent kräftiger nach unten. Hier drücken laut Händlern schwache Inflationsdaten aus China. Für die globale Konjunkturnachfrage wird das als schlechtes Zeichen gesehen. Allerdings befeuert es auch Spekulationen über eine lockerere Geldpolitik der chinesischen Notenbank und ein Maßnahmenpaket Pekings zur Stimulierung der Wirtschaft. Bei den Einzelwerten ragen im DAX Bayer mit plus 2,3 Prozent hervor. Kurstreiber ist ein Bericht im Platow-Brief, wonach Bayer eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte planen soll. Die Analysten von Jefferies glauben, dass dadurch ein Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent vom Aktienkurs genommen werden könnte. Für die Aktie der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera geht es um weitere 1,4 Prozent nach oben. Hier zeigt sich nach Händlern, wie erfolgreich die Trennung von nicht verwandten Geschäftsbereichen sein kann. Für Thyssenkrupp geht es um 1,2 Prozent nach unten. Dic Asset verlieren 6,4 Prozent nach einer Prognosesenkung. In London zeigen sich BT Group (-0,1%) wenig davon bewegt, dass Unternehmenschef Philip Jansen im Laufe des nächsten Jahres von seinem Posten zurücktreten wird. Daneben bewegen Umstufungen: Scout24 verbilligen sich um 5 Prozent, nachdem die UBS die Aktie auf "Sell" abgestuft hat. Norma Group knicken um 3,5 Prozent ein, nachdem Hauck & Aufhäuser die Aktie abgestuft hat von "Buy" auf "Hold". Drägerwerk springen hingegen um 4,8 Prozent nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Warburg. Bei Hugo Boss geht es 1,2 Prozent höher, nachdem Morgan Stanley und die Societe Generale die Kursziele erhöht haben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0957 -0,1% 1,0946 1,0949 +2,4% EUR/JPY 156,11 +0,1% 156,08 155,69 +11,2% EUR/CHF 0,9751 +0,1% 0,9756 0,9745 -1,5% EUR/GBP 0,8564 +0,2% 0,8551 0,8537 -3,2% USD/JPY 142,47 +0,2% 142,58 142,20 +8,7% GBP/USD 1,2794 -0,3% 1,2801 1,2824 +5,8% USD/CNH (Offshore) 7,2462 +0,2% 7,2482 7,2271 +4,6% Bitcoin BTC/USD 30.227,60 +0,2% 30.111,82 30.350,92 +82,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Eine höher als erwartet ausgefallene Inflation in Norwegen sorgt für Auftrieb bei der Krone; diese steigt zum Euro um gut 1 Prozent. Die höhere Inflation untermauere die Erwartung einer "entschiedeneren" Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die Norges Bank bei der nächsten geldpolitischen Sitzung im August, sagt MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Montag tendiert. Die chinesischen Börsen lagen leicht im Plus, an den anderen Plätzen ging es nach unten, am stärksten in Japan. Hier sorgte auch der deutlich festere Yen für Gegenwind, insbesondere für Exportwerte. Etwas gedämpft wurde die Stimmung wie schon in den USA von den US-Arbeitsmarktdaten. Diese bestätigten insgesamt die Erwartung, dass die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung im Juli die Zinsen anheben wird. Derweil ist die Inflation in China niedriger ausgefallen als prognostiziert, was Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik der Notenbank befeuerte. Derweil wartet der Markt weiter auf von Peking avisierte Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft. Die Analysten von China Merchants Securities gehen davon aus, dass der positive Trend in den kommenden Monaten andauern könnte. Die Stimmung unter den Anlegern dürfte sich verbessern, weil die Gewinne der inländischen Unternehmen weitere operative Verbesserungen erwarten ließen. In Hongkong präsentierten sich Technologiewerte im Aufwind. Für Alibaba ging es um weitere 2,9 Prozent nach oben, nachdem die Tochter Ant eine Strafzahlung in Höhe von 984 Millionen Dollar wegen Gesetzesverstößen aufgebrummt bekommen hatte. Auch Tencent (-0,1%) wurde mit einer Strafe belegt. Mit den Strafen ging im Handel die Hoffnung einher, dass nun das regulatorische Vorgehen gegen chinesische Technologieunternehmen an ein Ende gekommen sein könnte. Konjunktursorgen belasteten die australische Börse. Die Minenwerte BHP, Rio Tinto und Fortescue gaben zwischen 1,1 und 2,0 Prozent nach, wobei dazu auch auf die erneut stark gesunkenen Erzeugerpreise im wichtigen Abnehmerland China verwiesen wurde, die ein schlechtes Zeichen für die Weltkonjunktur seien.

CREDIT

Nahezu unverändert zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Nach der Entspannung bei der Beurteilung des US-Arbeitsmarktbericht hatten sich die Prämien bereits am Freitagnachmittag wieder eingeengt. Die Credit-Strategen der Bank of America (BoA) warnen dennoch vor zuviel Euphorie. Es drohe weiterhin das Risiko einer Sommerkorrektur, denn weitere Daten gebe es zunächst nicht und Investoren seien bereits sehr stark "long", seitdem sich das Problem mit der US-Schuldengrenze gelöst habe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

Anleger würden eine Aufspaltung des Bayer-Konzerns weiter begrüßen. Die Aktie profitiert am Montagmorgen wie schon zum Wochenschluss von Gerüchten über eine mögliche Abspaltung des Agrargeschäftes Crop Science. Im frühen Mittagshandel notiert sie 2,4 Prozent fester. Am Freitag hatte sie sich nachbörslich zeitweilig mit 5 Prozent im Plus gezeigt.

BAYER

hat seine Kooperation mit der Universität Peking (PKU) erweitert. Die Zusammenarbeit wird sich auf Schwerpunktbereiche wie Onkologie, kardiorenale Erkrankungen, Immunologie sowie Zell- und Gentherapie konzentrieren. Bayer werde finanzielle Mittel und Unterstützung für gemeinsame Forschungsprojekte sowie für Wissenschaftler der PKU bereitstellen.

DIC ASSET

S&P Global Ratings gibt der Dic Asset AG eine schlechtere Bonitätsnote. Wie die Ratingagentur mitteilte, wird das langfristige Emittentenrating für Dic Asset von "BB" auf "BB-" gesenkt. Das Recovery-Rating für die vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten bleibe unverändert bei "3" und der Ausblick sei negativ.

INTILION

Der Börsengang des Energiespeicheranbieters Intilion ist knapp zwei Wochen nach seiner Ankündigung zunächst schon wieder vom Tisch. Intilion habe gemeinsam mit dem Alleinaktionär Hoppecke Rail Systems entschieden, den geplanten Börsengang vorerst nicht umzusetzen. Im aktuellen Kapitalmarktumfeld lasse sich keine angemessene Bewertung der Gesellschaft erzielen.

LEONI

investiert bis 2027 insgesamt einen höheren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Ausweitung seiner Produktionskapazitäten in Marokko und will laut Mitteilung dort mehr als 7.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Unter anderem soll in Agadir ein zusätzliches Werk für Bordnetz-Systeme bei Nutzfahrzeugen entstehen. Damit will Leoni die Wachstumsperspektiven im Nutzfahrzeug-Segment unterstützen, 3.000 neue Arbeitsplätze sollen in Verwaltung, Technik und Produktion entstehen.

RTL

Nach dem P.M.-Magazin hat RTL Deutschland einen weiteren Magazintitel aus dem Hause Gruner + Jahr bei einem Käufer untergebracht. Die Weimer Media Group übernimmt nach eigenen Angaben das Magazin "Business Punk" zum 1. August. Weimer Media übernimmt alle Mitarbeiter des Magazins. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

BT GROUP

bekommt im nächsten Jahr einen neuen Chef. CEO Philip Jansen habe den Verwaltungsrat darüber informiert, dass er im Laufe des nächsten Jahres von seinem Posten zurücktreten werde. Der Konzern hat nach eigenen Angaben die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet.

NOVARTIS

hat trotz einer negativen Beurteilung seines Patents für das Herzinsuffizienzmedikament Entresto durch ein US-Gericht den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Das US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware hat entschieden, dass das Patent auf Entresto und Kombinationen von zwei Wirkstoffen für denselben Anwendungszweck ungültig sei. Novartis teilte weiter mit, gegen die Entscheidung Widerspruch einzulegen.

OMV

hat im zweiten Quartal etwas mehr gefördert als im Vorjahreszeitraum. Wie aus dem Trading Update des österreichischen Konzerns hervorgeht, legte die Ölproduktion leicht zu, während die Erdgasproduktion nachgab. Die Raffineriemarge brach deutlich ein.

SWISS RE

Der Rückversicherer Swiss Re sieht die globale Versicherungswirtschaft in diesem und nächsten Jahr auf Wachstumskurs. Wie der Konzern auf Basis seiner jüngsten "Sigma"-Studie mitteilte, wird das weltweite Prämienvolumen um 1,1 Prozent in diesem und um 1,7 Prozent im kommenden Jahr zulegen. 2023 werde das Prämienvolumen 7,1 Billionen US-Dollar erreichen.

THREADS

Das als Konkurrenz zu Twitter aus der Taufe gehobene Netzwerk Threads hat in nur fünf Tagen 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer für sich gewinnen können. Wie der Online-Datendienst Quiver Quantitative mitteilte, knackte der Internetdienst des Meta-Konzerns diese Marke am Montagmorgen. Andere Websites, die sich an der Zahl der Downloads der App orientieren, sahen die Schwelle sogar noch früher überschritten.

TOTALENERGIES

will in Algerien zusammen mit der staatlichen algerischen Ölgesellschaft Sonatrach die Produktion und Lieferung von Gas steigern und Projekte für erneuerbare Energien entwickeln. Beide Unternehmen haben mehrere entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet. Unter anderem soll im Süden Algeriens die Gasproduktion zweier von beiden Unternehmen kontrollierter Gasvorkommen durch die Modernisierung der bestehenden Anlagen und zusätzliche Bohrungen gesteigert werden.

