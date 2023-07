10. Juli 2023 / IRW-Press / - IperionX Limited ("IperionX") (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) hat mit der Firma Aperam Recycling ("Aperam") über deren amerikanische Tochtergesellschaft ELG Utica Alloys ("ELG") eine Vereinbarung unterzeichnet, um gemeinsam eine Lieferkette für 100 % recyceltes klimafreundliches Titan zu schaffen. ELG wird Metall aus reinem Titanschrott bereitstellen und IperionX wird mit seinem patentierten Titanverarbeitungsverfahren klimafreundliches Titanmetall herstellen - so soll eine nachhaltigere und im Kreislauf geführte Lieferkette entstehen.

Aperam ist ein international anerkannter Hersteller von Edelstahl, Elektrostahl und Spezialstahl und auch ein Recyclingunternehmen. Das Unternehmen ist in vier berichtspflichtige Hauptsegmente unterteilt: Edelstahl & Elektrostahl, Dienstleistungen & Lösungen, Legierungen & Spezialprodukte sowie Recycling & Erneuerbare Energien. Im Zentrum der Wachstumsstrategie von Aperam steht die Kreislaufwirtschaft.

ELG ist als Teilunternehmen von Aperam Recycling ein weltweit führender Spezialist für die Beschaffung und Verarbeitung von Titan, Edelstahl und Superlegierungen, der aktuell mehr als eine Million (metrische) Tonnen Metall pro Jahr verarbeitet.

Die Beschaffung von Titanmetall erfolgt derzeit über lange Lieferwege und emissionslastige Lieferketten mit entsprechenden Problemen bei der Rückverfolgung. Bei der inländischen Herstellung von Titankomponenten fällt eine große Menge an Titanschrott in Form von Spänen und Drehteilen an, die in der Regel dem Ferrotitanmarkt zugeführt werden (Downcycling).

Um eine erschwinglichere und nachhaltigere heimische Produktion zu gewährleisten, müssen die Vereinigten Staaten die klimafreundliche Titanproduktion wieder ins Inland verlagern, neue Quellen für Titanwerkstoffe erschließen und den Kreislauf der Lieferkette durch ein vermehrtes Recycling von Titanmetall schließen. Wenn größere Titanmengen recycelt werden, können die Kosten gesenkt, die Emissionen verringert und die Engpässe in der Lieferkette abgeschwächt werden.

Im Rahmen dieser Vereinbarung zwischen IperionX und ELG wird Titanrohstoff aus Produktionsabfällen und Alt-Titanmetallprodukten einer fortschrittlichen und klimafreundlichen Titanmetallproduktion zugeführt und so eine nachhaltigere Lieferkette für 100 % recyceltes Titan in den USA geschaffen.

Carsten Becker, der CEO von ELG Utica Alloys, erklärt:

"Wir freuen uns, unsere neue Partnerschaft mit IperionX bekannt geben zu können und so zum weiteren Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Titan in den Vereinigten Staaten beizutragen. Diese Vereinbarung mit IperionX bietet uns die Möglichkeit sicherzustellen, dass noch mehr Titanmaterial recycelt und in einem geschlossenen Kreislauf geführt wird. Dies führt insgesamt zu einer Senkung der Emissionen und unterstützt Aperam bei seinen Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit."

Anastasios (Taso) Arima, der CEO von IperionX, sagt:

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit ELG, mit der wir eine nachhaltigere Lieferkette für 100 % recyceltes Titan in den Vereinigten Staaten errichten können. Diese Vereinbarung mit ELG bietet die Möglichkeit, eine sichere und langfristige Versorgung mit Ausgangsmaterial aus Titanschrott sicherzustellen und mit einer kostengünstigeren, klimafreundlichen Titan-Lieferkette für eine moderne Produktion in Amerika unseren Kunden einen entsprechenden Mehrwert zu bieten."

100 % Rohstoff aus Titanschrott 100 % recyceltes Titanpulver mittels 3D-Druck gefertigte Produkte maschinell bearbeitete Produkte

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie:

mailto:info@iperionx.com

+1 704 461 8000

Anhang I: Die wesentlichen Bedingungen der Vereinbarung

ELG hat sich bereit erklärt, IperionX zunächst mit 10 (metrischen) Tonnen Metall aus Titanschrott zum Preis von 60.000 Dollar zu beliefern ("Erstlieferung").

ELG und IperionX haben sich auf Verhandlungen in gutem Glauben verständigt, um eine langfristige Liefer- und Verarbeitungsvereinbarung für Titanschrott ("strategische Vereinbarung") zu folgenden wesentlichen Bedingungen abzuschließen:

- ELG beliefert IperionX mit Ausgangsmaterial aus Titanschrott;

- Starttermin wird mit der Erstproduktion in der von IperionX geplanten Titan-Vorführanlage in Virginia abgestimmt;

- Die voraussichtliche monatliche Liefermenge an Titanschrott beträgt 12 metrische Tonnen;

- Entwicklung einer ELG-Auftragsverarbeitung von Titanschrott, die von IperionX beschafft wird;

- Preisbildungsmethode für die Lieferung von Titanschrott und die Erbringung der Auftragsverarbeitung für Titan;

- vorgesehen ist eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren.

Über IperionX

Die Mission von IperionX besteht darin, der führende Entwickler von kohlenstoffarmem Titan für fortschrittliche Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck zu sein. IperionX besitzt eine exklusive Option auf den Erwerb bahnbrechender Titantechnologien, mit denen kohlenstoffarme und vollständig kreislauffähige Titanprodukte hergestellt werden können. IperionX stellt in seinem Pilotbetrieb in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und beabsichtigt, die Produktion in einer Titan-Demonstrationsanlage in Virginia zu erweitern. IperionX hält eine 100%ige Beteiligung an einem Titanprojekt, das die größte JORC-konforme Ressource an Titan, Seltenen Erden und zirkonreichen Mineralsanden in den Vereinigten Staaten aufweist.

Über Aperam

Aperam ist ein international anerkannter Hersteller von Edelstahl, Elektrostahl und Spezialstahl und auch ein Recyclingunternehmen. Aperam verfügt über Kapazitäten zur Verarbeitung von flachem Edelstahl und Elektrostahl im Umfang von 2,5 Millionen Tonnen in Europa und ist marktführend bei hochwertigen Spezialprodukten. Zusätzlich zu seinem Industrienetzewerk, das sich auf sechs Produktionsstätten in Brasilien, Belgien und Frankreich erstreckt, verfügt Aperam über ein hochintegriertes Netzwerk aus Vertriebs-, Verarbeitungs- und Dienstleistungsfirmen und ist als einziger in der Lage, klimafreundlichen Edelstahl und Spezialstahl aus Biomasse, Edelstahlschrott und Schrott aus Hochleistungslegierungen herzustellen. Mit der Firma BioEnergia und deren einzigartiger Fertigung von Holzkohle aus eigener FSC-zertifizierter Forstwirtschaft sowie den eigenen Recyclingaktivitäten (die durch die Übernahme von ELG im Jahr 2021 noch erweitert wurden), stellt Aperam als Weltmarktführer in der Sammlung, im Handel, in der Verarbeitung und im Recycling von Edelstahlschrott und Hochleistungslegierungen die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seines Geschäfts und unterstützt seine Kunden weltweit, sich in der Kreislaufwirtschaft zu behaupten. Dank der forstwirtschaftlichen Sequestrierung durch BioEnergia konnten die brasilianischen Betriebe von Aperam im Jahr 2022 mit einer zertifizierten negativen Netto-Emissionsbilanz (Scope 1+2) punkten.

Im Jahr 2022 erzielte Aperam einen Umsatz in Höhe von 8.156 Millionen Euro und ein Liefervolumen von 2,31 Millionen Tonnen.

Über ELG Utica Alloys

ELG Utica Alloys gehört zur ELG-Gruppe (einem Geschäftszweig von Aperam Recycling) und erwirtschaftet als Weltmarktführer im Handel und Recycling von Edelstahl, Hochleistungslegierungen sowie Metallen und hochwertigen Materialien einen Umsatz in Höhe von über 2 Milliarden Dollar. ELG Utica Alloys ist einer der weltweit führenden Spezialisten für die Beschaffung, Verarbeitung und Bereitstellung von Hochleistungslegierungen und Metallen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.aperam.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71276Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71276&tr=1



