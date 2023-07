Die größten Risiken bei Biotech- und Pharmaunternehmen bestehen oft in der Nicht-Zulassung eines Medikaments seitens der Food and Drug Administration (FDA). Dies musste jüngst der Biotech-Riese und Bayer-Partner Regeneron schmerzlich erfahren. Trotzdem könnte sich der Einstieg in die Regeneron-Aktie langfristig lohnen - das ist der Grund. Mit der Verweigerung der Zulassung für das Augenmedikament Eylea, verlor die Aktie Ende Juni gut acht Prozent. Dabei ist nicht die Wirksamkeit und die Sicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...