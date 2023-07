EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Personalie

Monheim am Rhein, 10. Juli 2023. Der Vorstandsvorsitzende der APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, Karlheinz Gast, hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlege und aus dem Vorstand ausscheide. Der Aufsichtsrat hat die Niederlegung des Amtes von Herrn Gast in seiner heutigen außerordentlichen Sitzung zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Der noch laufende Vorstandsanstellungsvertrag soll einvernehmlich aufgehoben werden. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Herrn Bruno Wohlschlegel für die Dauer von 2 Jahren zum Mitglied des Vorstands und zum Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung ab dem 1. September 2023 bestellt. Bis dahin führt das Vorstandsmitglied Thomas Milz die Gesellschaft allein. Herr Wohlschlegel (56) bringt mehr als 26 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie mit. Er war bis 2021 Geschäftsführer der Merck Serono GmbH und hat davor das Europageschäft der Merck KGaA verantwortet. Herr Wohlschlegel ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit mit einer herausragenden strategischen und operativen Erfolgsbilanz. Der Aufsichtsrat der APONTIS PHARMA akzeptiert die persönliche Entscheidung von Herrn Gast. "Im Namen des Unternehmens bedanke ich mich bei dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden für die geleistete Arbeit während der vergangenen Jahre", sagt Dr. Matthias Wiedenfels, Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft. "Ohne die Aufbauarbeit von Herrn Gast gäbe es APONTIS PHARMA nicht und wahrscheinlich auch kein Single Pill-Geschäft zum besten Patientennutzen, so wie wir es heute kennen. Wir wünschen Herrn Gast alles Gute." "Der Wechsel hat keinen nachteiligen Einfluss auf unser operatives Geschäft", so Dr. Wiedenfels weiter. "Der Aufsichtsrat nutzt vielmehr die Gelegenheit, den ursprünglich nach Ablauf der Bestellungsperiode ohnehin anstehenden Führungswechsel vorzuziehen. Dank der fokussierten Arbeit im Personalausschuss war es uns möglich, kurzfristig einen hervorragenden Topmanager zu gewinnen. Mit Bruno Wohlschlegel sind wir in der Lage, das beste Team für ein zukunftsstarkes Unternehmen zusammenzustellen." "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, die mir der Aufsichtsrat anvertraut hat", sagt Bruno Wohlschlegel, neuer designierter Vorstandsvorsitzender der APONTIS PHARMA AG. "Ich bin seit 26 Jahren in diesem Markt tätig, kenne die Verordnungslandschaft und die Produkte der APONTIS PHARMA gut und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die erste Priorität für mich ist, das Unternehmen nach kaufmännischen und operativen Grundsätzen konsequent und zuverlässig auf die Wachstumsstrategie auszurichten."



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat mit verschiedenen Dosierungen, das einmal am Tag eingenommen wird. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden und entwickelnden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 25.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de .



