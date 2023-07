DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Sentix-Index sinkt auch im Juli

Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist auch im Juli gesunken. Wie das Beratungsunternehmen mitteilte, ging Index auf minus 28,4 (Juni: minus 21,1) Punkte zurück. Das ist der niedrigste Stand seit November 2022. Der Index der Lagebeurteilung sank auf minus 28,0 (minus 22,0) und der Index der Konjunkturerwartungen auf minus 28,8 (minus 20,3) Punkte. Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner führt den "Absturz" des Index darauf zurück, dass die Deutschen ihre Regierung für "das größte Risiko" hielten. "Den Deutschen sei der Sommer in diesem Jahr besonders gegönnt, denn die Jahreszeit bringt auch eine parlamentarische Sommerpause mit sich", schreibt Hübner in der Veröffentlichung.

ZVEI: Weniger Bestellungen für Elektro- und Digitalindustrie

Die nominalen Auftragseingänge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie lagen im Mai nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI um 6,5 Prozent unter ihrem Vorjahreswert. "Damit war der Wert der eingehenden Bestellungen den dritten Monat in Folge rückläufig", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Dagegen bleibt die Reichweite der aufgelaufenen Auftragsbestände mit gut fünf Monaten noch überdurchschnittlich hoch." Die Einbußen bei den Inlandsbestellungen und den Auslandsorders hielten sich laut ZVEI die Waage: Erstere gaben im Mai um 6,7 Prozent nach, letztere um 6,4 Prozent.

EZB startet Umfrage zu neuen Euro-Banknoten

Die Europäische Zentralbank (EZB) will neue Banknoten herausgeben und den Europäern ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der Scheine geben. Wie die EZB mitteilte, hat sie sieben Themen identifiziert, aus denen die Europäer wählen können. Eine Entscheidung will die EZB erst 2026 treffen. Im Anschluss dürfte es zwei bis drei Jahre dauern, bis die neuen Euro-Scheine unter das Volk gebracht werden können. Die Umfrage beginnt am 10. Juli und endet am 31. August.

Verfassungsgerichtspräsident verteidigt Stopp des Heizungsgesetzes

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, hat den vorläufigen Stopp des Heizungsgesetzes verteidigt: "Die Gesetzesverabschiedung hatte zu unterbleiben, weil die Verschiebung des Abschlusses des Gesetzgebungsverfahrens eher hinzunehmen ist als eine potentiell irreversible Verletzung der Abgeordneten-Beteiligungsrechte", sagte Harbarth dem Handelsblatt. Im Eilverfahren sei es damit lediglich um eine "Folgenabwägung" gegangen. Ob Abgeordnetenrechte verletzt worden seien, bleibe einem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

Ifo-Institut: Sondervermögen Bundeswehr nur zur Hälfte nutzbar

Nur die Hälfte des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro kann nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zum Kauf zusätzlicher Ausrüstung für die Bundeswehr verwendet werden. "Der Einsatz des Sondervermögens verfehlt damit die formulierten Ziele", sagte Ifo-Militärexperte Marcel Schlepper. 33 Prozent des Sondervermögens gleichen laut den Angaben Einsparungen beim Verteidigungsetat im Kernhaushalt aus.

Klingbeil will Ehegattensplitting für neue Ehen abschaffen

SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat vorgeschlagen, statt der Streichung des Elterngeldes für Besserverdienende das Ehegattensplitting "für alle neu geschlossenen Ehen" abzuschaffen. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland plädierte er dafür, das deutsche Steuersystem stärker auf Partnerschaftlichkeit auszurichten. "Ja, ich bin dafür, dass höhere Einkommen mehr schultern und mehr Verantwortung tragen. Aber Verteilungsfragen klärt man über die Steuerpolitik, nicht über das Elterngeld", sagte Klingbeil.

Schnitzer: Bestandsschutz im Falle der Abschaffung der Witwenrente

Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, hat ihren Vorschlag zur Abschaffung der Witwenrente bekräftigt. Sie schlage stattdessen vor, dass die Rentenbeiträge eines Ehepaares gleichmäßig auf beide Partner aufgeteilt würden, sagte Schnitzer im Deutschlandfunk. Schnitzer betonte, dass ihr Vorschlag keine Menschen betreffe, die jetzt schon eine Rente bezögen. Bei Reformen von Rentenansprüchen gebe es immer einen Bestandsschutz.

Berlin erwartet bald positive Signale für Nato-Beitritt Schwedens - Kreise

Die Bundesregierung ist "zuversichtlich", dass es in den nächsten Tagen positive Signale geben wird über die Mitgliedschaft Schwedens in der Nato. Das sagte ein ranghoher deutscher Regierungsmitarbeiter in Vorfeld des anstehenden Nato-Gipfels in Vilnius. Dabei solle es "Ziel" sein, Schwedens Mitgliedschaft auf dem Gipfel des transatlantischen Verteidigungsbündnisses zu verkünden, wie der Beamte, der nicht namentlich genannt werden wollte, auf einem Briefing erklärte.

Niederländischer Ministerpräsident kündigt Rückzug aus Politik an

Nach dem Platzen seiner Regierungskoalition hat der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. "Wenn die neue Regierung nach der Wahl vereidigt ist, werde ich aus der Politik ausscheiden", teilte Rutte vor dem Parlament in Den Haag mit. Rutte hat das Amt des Ministerpräsidenten seit 2010 inne. Seine Regierungskoalition war Ende vergangener Woche an einem Streit über die Einwanderungspolitik zerbrochen.

Erdogan für Schwedens Nato-Beitritt im Fall von EU-Beitrittsgesprächen mit Türkei

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan unterstützt einen Nato-Beitritt Schwedens nur für den Fall, dass die EU ihre Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufnimmt. "Öffnet erst den Weg für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, und dann öffnen wir den Weg für Schweden", sagte Erdogan vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel diese Woche in Litauen.

Usbekistans Präsident Mirsijojew wiedergewählt

Bei der Präsidentschaftswahl im zentralasiatischen Usbekistan ist Amtsinhaber Schawkat Mirsijojew vorläufigen Ergebnissen zufolge wiedergewählt worden. Er gewann die vorgezogene Wahl nach Angaben der Wahlkommission mit 87 Prozent der Stimmen und kann somit bis 2030 im Amt bleiben. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei fast 80 Prozent. Der 65-Jährige war gegen drei weitgehend unbekannte Kandidaten angetreten und hatte den Schwerpunkt im Wahlkampf auf die Themen Wirtschaft und Bildung gelegt.

Nordkorea droht mit Abschuss von US-Spionageflugzeugen in seinem Luftraum

Nordkorea hat mit dem Abschuss jeglicher US-Spionageflugzeuge in seinem Luftraum gedroht. Die US-Luftwaffe riskiere mit solchen Flügen einen "Unfall" wie etwa den "Absturz von strategischen Aufklärungsflugzeugen", erklärte ein Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums über die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

