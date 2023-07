Im freundlichen Marktumfeld kann auch die Aktie von Siemens Energy am Montag wieder etwas zulegen. Eine nachhaltige Erholung nach der Gewinnwarnung vor mehr als zwei Wochen ist aber noch immer nicht in Sicht. Bernstein-Analyst Nicholas Green sieht in einer aktuellen Studie auch nach wie vor große Risiken.In seiner aktuellen Studie hat Green das sogenannte "Turbinegeddon" eingeordnet und Fakten und Hypothesen zur derzeitigen Situation zusammengefasst. Er rechnet damit, dass rund 700 Anlagen fehlerhaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...