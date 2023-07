VANCOUVER, Kanada - 10. Juli 2023 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es die Explorationsaktivitäten auf dem hochgradigen Goldprojekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec wieder aufgenommen hat, nachdem die Notfallevakuierung durch die Provinz aufgehoben wurde. Nach der Aufhebung des Verbots, die Wälder rund um das Projekt Eau Claire zu betreten und zu befahren, hat Fury seine Teams wieder mobilisiert, um das für 2023 angekündigte Explorationsbohrprogramm fortzusetzen, das sich auf die fortgesetzte Erweiterung sowohl der Lagerstätte Eau Claire als auch des Grundstücks Percival konzentriert.

"Unsere Gedanken sind bei den Gemeinden, die von den Bränden in Quebec betroffen waren und sind. Wir sind dankbar für das schnelle Handeln und die klare Kommunikation der verschiedenen Ministerien und Gesellschaften in Quebec, um die Sicherheit der Anwohner, einschließlich des Fury-Teams, zu gewährleisten", erklärte Tim Clark, CEO von Fury. "Nach einer kurzen Pause freuen wir uns, die Bohrungen bei Eau Claire wieder aufzunehmen, wo wir an unsere Erfolge aus dem Jahr 2022 bei unseren vorrangigen Zielen bei der Lagerstätte Eau Claire und dem Percival-Prospekt anknüpfen werden. Mit zwei Bohrungen, die den Sommer über laufen, erwarten wir in den kommenden Monaten Bohrergebnisse."

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 59,5 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (23,4 %) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations

Telefon: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

