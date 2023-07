Das neue Programm zielt darauf ab, die Injektion des follikelstimulierendem Hormons (FSH) in den Protokollen der In-vitro-Fertilisation (IVF) und das Einfrieren von Eizellen zu ersetzen sowie die Notwendigkeit einer IVF zu reduzieren, indem die Ergebnisse der Ovulationsinduktion verbessert und die männliche Unfruchtbarkeit gezielt behandelt wird

Celmatix Inc., das führende Biotechnologieunternehmen für Frauengesundheit mit Schwerpunkt auf der Biologie der Eierstöcke, gab heute die Identifizierung vielversprechender früher Ergebnisse seines neuesten Arzneimittelprogramms bekannt, das auf die Entwicklung des weltweit ersten oralen FSH-Rezeptor-Agonisten (FSHR) abzielt. Das innovative Prüfpräparat besitzt das Potenzial, die Fruchtbarkeitsbehandlung zu revolutionieren. Die Ankündigung fällt mit der Jahrestagung der European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) zusammen, die derzeit in Kopenhagen, Dänemark, stattfindet.

"Unser Ziel ist es, die Injektionen während der Stimulation der Eierstöcke vor dem Einfrieren von Eizellen und der Anwendung von IVF-Verfahren abzuschaffen", berichtet Dr. Piraye Yurttas Beim, Gründerin und CEO von Celmatix. "Wir wollen auch den Bedarf von Frauen verringern, sich überhaupt einer IVF-Behandlung zu unterziehen, indem wir eine effektivere Strategie zur Wiederherstellung der Ovulationsfunktion bei Frauen mit Eierstockerkrankungen wie dem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS) anbieten und die erhebliche Belastung mindern, die die männliche Unfruchtbarkeit für Paare darstellt, indem wir Männern durch die Weiterentwicklung unseres Programms dabei helfen, die Zahl und Lebensfähigkeit ihrer Spermien zu erhöhen."

Die Unfruchtbarkeitsraten steigen rapide an: Nach Angaben der CDC ist fast jede fünfte verheiratete Frau im Alter von 18 bis 49 Jahren in den USA unfruchtbar, und jede vierte Frau in dieser Gruppe hat Schwierigkeiten, eine Schwangerschaft auszutragen. Trotzdem sind nur wenige Innovationen bei neuartigen Fruchtbarkeitsmedikamenten auf den Markt gekommen.

"Hormoninjektionen zur Behandlung von Unfruchtbarkeit beruhen auf Studien, die erstmals vor 100 Jahren durchgeführt wurden zu einer Zeit, als die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau in den USA gerade einmal 48 Jahre betrug", so Dr. Beim. "Da Frauen heute ihre Achtziger erreichen, wollen sie ihre Familien auch in späteren Lebensabschnitten gründen und erweitern. Dementsprechend greifen immer mehr Frauen auf das Einfrieren von Eizellen und Fruchtbarkeitsbehandlungen wie der IVF zurück, um schwanger zu werden."

Im Durchschnitt erhalten Frauen 60 Injektionen in zwei Behandlungszyklen, um genügend lebensfähige Eizellen für eine Schwangerschaft zu erzeugen. Schätzungen zufolge erzielt die Pharmabranche weltweit einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar mit injizierbaren Fruchtbarkeitsmedikamenten.

Dr. Beim fügt an: "Seit mehr als einem Jahrzehnt berichten Frauen und ihre Ärzte von der hohen Belastung durch Hormonspritzen, die für diese Verfahren notwendig sind. Interessanterweise könnten dieselben Hormoninjektionen dazu verwendet werden, die Spermienqualität bei Männern zu verbessern und eine IVF für viele unfruchtbare Paare ganz zu vermeiden. Allerdings stehen viele Männer der Idee ablehnend gegenüber, sich monatelang schmerzhaften Injektionen zu unterziehen. Die Belastung durch die Fruchtbarkeitsbehandlung fällt daher unverhältnismäßig oft und ungerechtfertigter Weise auf Frauen zurück. Zudem wissen wir, dass sich viele Frauen für eine IVF entscheiden, weil die derzeitigen Methoden zur Verbesserung der Ovulation bei Erkrankungen wie PCOS nur geringe Erfolgschancen aufweisen. Uns war bekannt, dass eine einfache Tablette, die Injektionen bei Fruchtbarkeitsbehandlungen ersetzen und eine Alternative zur IVF bieten würde, einen Wendepunkt bedeuten würde."

Das Celmatix-Arzneimittelprogramm profitiert von den jüngsten Fortschritten bei den KI/Computational-Methoden in der Arzneimittelentwicklung und den einschlägigen Publikationen aus mehreren Jahrzehnten über die früheren Herausforderungen bei der Entwicklung von oralen FSHR-Agonisten. Der FSHR ist Mitglied der Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR), die zu den häufigsten Zielmolekülen für kleine, oral verfügbare Therapeutika gehören. Eine Herausforderung bei der Entwicklung oraler Medikamente, die auf den FSHR abzielen, besteht darin, dass dieser eng mit dem Rezeptor für Schilddrüsenhormone verwandt ist. Daher muss ein erfolgreiches orales FSHR-Medikament dazu fähig sein, den FSH-Rezeptor zu stimulieren, ohne gleichzeitig den Schilddrüsenhormonrezeptor (TSHR) zu stimulieren. Erste Daten von Celmatix deuten darauf hin, dass seine einzigartigen, hochoptimierten Wirkstoffe diese wichtige Hürde bei der Arzneimittelentwicklung für dieses Target überwinden.

Dr. Stephen Palmer, Chief Scientific Officer bei Celmatix, kommentiert: "Wir sind sehr erfreut, dass mehrere unserer neuartigen Wirkstoffe die gewünschte Potenz und Selektivität aufweisen, die für ein erfolgreiches orales FSH-Medikament entscheidend sind. Darüber weisen einige dieser frühen Leitstrukturen eine Löslichkeit und metabolische Stabilität auf, die eine 20-fache Verbesserung gegenüber den bisher bekannten niedermolekularen FSHR-Liganden darstellen. Diese vielversprechenden Treffer werden nun in die Leitstrukturoptimierung überführt, und wir erwarten, bis 2025 mit klinischen Studien beginnen zu können."

Erst kürzlich hat Celmatix richtungweisende Kooperationen im Bereich der Wirkstoffentwicklung mit branchenführenden Unternehmen bekannt gegeben, darunter sein führendes AMHR2-Agonistenprogramm, das auf die Verbesserung der Gesundheit der Eierstöcke abzielt und die Menopause zu einer freiwilligen Entscheidung macht, sowie sein neuartiges Melatonin-Agonistenprogramm für PCOS.

Über Celmatix

Celmatix Inc. ist ein präklinisches Biotech-Unternehmen für Frauengesundheit, das sich vollständig auf die Biologie der Eierstöcke konzentriert. Mit seiner wachsenden Pipeline innovativer Wirkstoffprogramme, darunter ein AMHR2-Agonistenprogramm mit Schwerpunkt auf der Alterung der Eierstöcke, ein neuartiges Melatonin-Agonistenprogramm für PCOS, orales FSH zur Behandlung von Unfruchtbarkeit sowie Kooperationen mit branchenführenden Unternehmen, zielt Celmatix auf Bereiche mit dringendem ungedecktem Bedarf, indem es Innovationen der nächsten Generation entwickelt und bahnbrechende Fortschritte bei der Gesundheit der Eierstöcke erzielt. Die proprietäre multiomische Plattform von Celmatix für die Gesundheit der Eierstöcke die weltweit größte ihrer Art bildet die Basis für seine neuartige Pipeline an First-in-Class-Therapien. Nähere Informationen unter www.celmatix.com

