Kaum Bewegung am Kryptomarkt in der vergangenen Woche: In den USA war die Woche durch den Independence Day gespalten und viele Anleger schienen bereits im Sommerferien-Modus zu sein. Ob das bereits die etwas ruhigere Sommerzeit einläutet, oder lediglich die Ruhe vor dem Sturm bedeutet, und welche Auswirkungen das jüngste Interview des Blackrock-Chefs Larry Fink auf den Antrag des Bitcoin ETFs haben könnte, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel, Tokentus.